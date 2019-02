Tineke uit Lonneker is niet langer directeur van dovenschool Dr. Reijntjes

door Gerben Oost

Hoe kwam u op het idee om een dovenschool te beginnen in Sri Lanka?

"In 1973 ontmoette ik mijn man Susiri. In Enschede waar ik woonde. Ik was logopediste en lerares op de Dr. Huizingschool voor slechthorende kinderen in Enschede. Susiri studeerde in de stad. Om wat bij te verdienen gaf hij 's avonds les op de AKI. Ik volgde daar een opleiding en in die avondopleiding gaf hij batik-lessen."

"We werden verliefd. Een jaar later nam Susiri me mee naar zijn land, Sri Lanka. Ik bezocht daar een aantal dovenscholen, waaronder de oudste van het land. De kinderen daar hadden bijna niets. Er waren geen hoortoestellen, geen audiometers, geen logopediste. Een lege school met kinderen die niet de opleiding kregen die ze zouden moeten krijgen. Terwijl wij in Enschede een prachtige school hadden met alles er op en er aan, waar de kinderen als het ware werden verzorgd van de wieg tot het graf."

"De situatie in Sri Lanka maakte me best verdrietig. Kinderen werden geboren in een arm land en het gevolg daarvan was dat ze geen goede opleiding konden volgen. Vooral de dove kinderen van arme ouders in afgelegen dorpen kregen geen hulp. Ze werden vaak bij grootouders ondergebracht. Men dacht dat ze geestelijk gehandicapt waren en een slechte invloed zouden hebben op de andere kinderen uit het gezin. Hun doofheid werd vaak niet onderkend."

"Ik heb eerst dingen verzameld en daar naartoe gestuurd. We kwamen elk jaar in Sri Lanka, maar dat bleek toch niet voldoende. Om de allerarmste kinderen te kunnen helpen moest ik zelf een dovenschool beginnen. Daar ben ik toen aan gaan werken. In 1984 verhuisden we naar Sri Lanka. Susiri begon er een drukkerij en ik richtte de dovenschool op."

De Dr. Reijntjesdovenschool in Rawathawatta, Moratuwa in Sri Lanka (Foto: Tineke de Silva-Nijkamp)

Kreeg u hulp uit Nederland?

"Ik besloot kansarme kinderen met een aangeboren doofheid (doofstom) op te vangen. Dr. Reijntjes, de KNO-arts uit Enschede waarmee ik jarenlang samenwerkte in de Dr. Huizingschool gaf daarbij goede adviezen. De dovenschool is naar hem vernoemd. Financiële hulp ontving ik van Stichting Wilde Ganzen die het eerste schoolgebouw mogelijk maakten. Dr. Reijntjes opende dit gebouw in 1987. Daarna hielpen organisaties als het Liliane Fonds en Stichting HASLA."

"De Nederlandse Ambassade in Colombo heeft een prachtig ICT-gebouw geschonken. Heel veel organisaties en scholen in Nederland droegen hun steentje bij en mijn familie en goede vrienden hebben jarenlang onze dovenschool ondersteund en doen dat nog steeds. De Stichting tot Steun aan de Dr. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka is opgericht in 1982 en zij hebben de dovenschool al die 35 jaar financieel ondersteund."

Ging het direct goed met de school?

"We begonnen in 1984 met acht leerlingen. Drie maanden later was dat aantal verdubbeld. De school groeide zo snel, dat er gebouwen bij moesten komen. Met steun uit Nederland lukte dat. Tien jaar later zaten we honderd leerlingen. In 2007 hadden we zelfs 120 dove leerlingen en 22 personeelsleden."

"De kinderen zitten allemaal intern. Sommigen moeten wel twaalf uur reizen. Alleen in lange vakanties gaan ze naar huis. Van hun zesde tot hun achttiende zijn ze bij ons. Ze krijgen basisonderwijs en middelbaar onderwijs. Daarna stromen ze door naar een vakopleiding. We richten ons op banen waarbij hun handicap geen belemmering hoeft te zijn. We leiden ze op als ICT'er of als kapster, visagist of akkerbouwer. Veel vinden ook een baan in naai-ateliers. Honderden kinderen met een onzekere toekomst zijn goed terecht gekomen."

Leerlingen van de Dr. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka (Foto: Tineke de Silva-Nijkamp)

En nu bestaat de school alweer 35 jaar!

"Dat vieren we in februari en in juli. Deze maand is het feest voor de leerlingen en hun ouders en de plaatselijke autoriteiten. In juli vieren we ons zevende lustrum met gasten uit Nederland erbij. Joanne Doornewaard, ambassadeur van Nederland in Sri Lanka én beschermvrouwe van onze school is er zelfs in februari en juli bij."

Na 35 jaar heeft de school een andere directeur?

"Ja, vanaf het begin van dit jaar is mijn zoon Mudithe de directeur. Hij is vol overgave aan de slag gegaan."

Tineke de Silva-Nijkamps dovenschool krijgt al jarenlang financiële steun van Stichting tot Steun aan de Dr. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka. De voorzitter van de stichting is de zoon van Dr. Reijntjes, Robert Jan Reijntjes: "De dovenschool is een prachtig project, geleid door de bevlogen Tineke de Silva - Nijkamp. Zij heeft een grote groep kinderen met aangeboren doofheid in Sri Lanka een zekere toekomst gegeven. Het is geweldig te zien, dat Tineke de Silva-Nijkamp zoveel kansarme dove kinderen met haar project heeft verzekerd van een goede toekomst. Zij verdient daarvoor alle lof!"

In 2015 was Tineke de Silva-Nijkamp te gast in Overijssel Vandaag. Het gesprek met presentatrice Karen Eshuis is hieronder te bekijken: