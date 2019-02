Politie speurt naar vermiste vrouw in Enschede

De politie is op zoek naar een 30-jarige vrouw uit Enschede, die sinds vanmiddag wordt vermist. Vanwege haar gezondheid maken politie en een betrokken zorginstelling zich grote zorgen over haar verdwijning.

De vrouw heeft een donkere huidskleur, kroeshaar en is klein van stuk. Ze is gekleed in en zwarte wollen jas met capuchon, groene sjaal en donkere sneakers. De vrouw draagt waarschijnlijk een bruine rugzak en een koptelefoon.

De politie wil graag geïnformeerd worden als ze ergens wordt gezien: 0900-8844.