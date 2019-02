Deel dit artikel:













Scootmobielrijder schiet pardoes van de wal in de sloot in Kampen Brandweer haalt scootmobiel uit het water (Foto: Stefan Verkerk) Scootmobiel te water (Foto: Stefan Verkerk)

Een scootmobielrijder raakte vanmiddag per ongeluk te water aan de Haatlanderdijk in Kampen. Het slachtoffer reed pardoes van de dijk zo de lager gelegen sloot in.

De bestuurder van de scootmobiel is uit het water gehaald en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over een mogelijk letsel is niks bekend. De brandweer heeft de scootmobiel pas vanavond uit het water gevist. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33