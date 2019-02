Deel dit artikel:













Brandweer Kampen gealarmeerd voor vlam in pan Woningbrand Kampen viel mee (Foto: Stefan Verkerk)

De brandweer in Kampen kwam vanavond in actie na melding van een woningbrand aan de Karpersteeg. Bij aankomst bleek het te gaan om een gevalletje vlam in de pan. Het vuur was al gedoofd.

Een bewoner liep bij het incident een lichte brandwond aan de arm op. Koeling met water en een verband bleken afdoende bij behandeling van het letsel. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33