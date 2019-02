Hakim Ziyech biedt Leon de Kogel helpende hand door financiële steun

Voormalig Go Ahead Eagles-aanvaller Leon de Kogel heeft opnieuw steun gekregen voor zijn financiële problemen. Gisteren kreeg hij al een bedrag van ruim 23.000 euro aangeboden na verschillende acties en vanavond meldt de NOS dat ook Hakim Ziyech de voormalig spits hulp heeft aangeboden.

De voormalig speler van FC Twente en huidig Ajacied belde De Kogel na het duel tussen Jong FC Utrecht en Go Ahead Eagles van gisteravond. "Hij vertelde dat hij het heel erg vond wat er met mij is gebeurd en zei dat hij het bedrag wilde aanvullen, zodat ik door kan met mijn toekomst", aldus De Kogel. "Ziyech is niet alleen de beste speler van de eredivisie, maar ook iemand met een heel groot hart. Dit zal ik mijn hele leven bij me dragen."

Daarnaast zit er schot in de zaak rond het salaris dat hij niet kreeg van zijn club UE Cronella. De VVCS (Nederlandse spelersvakbond) en de Spaanse spelersvakbond AFE zijn tot een regeling gekomen met de club. "Daardoor hebben ze mij een groot deel van het salaris kunnen betalen", vertelt De Kogel tegen de NOS. "Over de rest is een regeling getroffen. Ik moet nog even afwachten of ik dat ga krijgen, maar het staat wel zwart op wit."

De Kogel raakte in de zomer op Malta betrokken bij een zwaar auto-ongeluk en kwam daardoor in de financiële problemen.