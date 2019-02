Deel dit artikel:













Auto's botsen op Hessenweg in Zwolle, een gewonde Ongeluk op Hessenweg in Zwolle (Foto: Stefan Verkerk) Ongeluk op Hessenweg in Zwolle (Foto: Stefan Verkerk)

Op de Hessenweg in Zwolle hebben vanavond twee auto's met elkaar een aanrijding gehad. Daarbij is een gewonde gevallen. Die is naar het ziekenhuis gebracht.

Een inzittende zat bekneld. Het slachtoffer is door de brandweer bevrijd. Volgens getuigen gaat het om een kop-staart botsing. Een van de auto's stond ter hoogte van een pechhaven op de weg toen de andere auto met volle snelheid op de stilstaande wagen inreed. Mogelijk was bij de stilstaande auto geen alarmverlichting ingeschakeld. De Hessenweg is voorlopig afgesloten voor het verkeer. De weg moet eerst worden schoongemaakt. Het verkeer wordt over de parallelweg geleid.