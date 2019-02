Stefan Maat verlengt tot zomer 2021 bij Excelsior'31

Stefan Maat heeft zijn contract bij Excelsior'31, dat liep tot medio 2020, met een jaar verlengd tot de zomer van 2021.

Maat maakte in januari 2018 zijn debuut voor de Rijssense hoofdklasser. Eerder speelde hij in de jeugd van FC Twente en eind vorig jaar trainde hij ook nog enkele dagen mee bij de beloften van die club. Maat is ondanks zijn jonge leeftijd een vaste waarde bij Excelsior.

"Hij is een voorbeeld van een speler die de stap vanuit de eigen jeugdopleiding naar het eerste elftal heeft gemaakt. We zijn erg blij dat we zijn ontwikkeling in het afgelopen jaar kunnen belonen met een contractverlenging en vinden het mooi dat hij zich ook de komende twee seizoenen verder wil ontwikkelen bij Excelsior'31", zegt de technische commissie van de club over Maat.