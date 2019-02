Deel dit artikel:













Politie neemt rijbewijzen in van drie hardrijders in Enschede 119 kilometer per uur gemeten (Foto: @TeamVerkeerON)

Het verkeersteam van de Politie Oost-Nederland heeft vanavond het rijbewijs ingenomen van drie automobilisten die de maximum snelheid op de Hengelosestraat in Enschede fors overschreden. De drie hardrijders reden alleen met een snelheid boven de 100 kilometer per uur, waar maximaal 50 kilometer per uur is toegestaan.

De hoogst gemeten snelheid tijdens de controle op de Hengelosestraat was 119 kilometer per uur. In totaal kregen acht bestuurders een bekeuring voor te hard rijden. Zij reden allen harder dan 80 kilometer per uur.