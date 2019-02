Deel dit artikel:













Handbaltickets kampioens- en degradatiegroep verdeeld na nederlaag DSVD Wies Rensen (Foto: Sportfoto-oost)

De tickets voor de kampioens- en degradatiegroep in de eredivisie handbal zijn na vanavond allemaal verdeeld. DSVD uit Deurningen verloor bij Quintus (37-23) en moet daardoor via de degradatiegroep lijfsbehoud zien veilig te stellen in het debuutjaar.

Het Bornse Borhave, Foreholte en SEW waren ook al zeker van een plek in die degradatiegroep. In een onderlinge poule gaan ze met z'n vieren bepalen welke ploeg er degradeert, welke nacompetitie moet spelen en welke twee er zeker in de eredivisie blijven spelen. Dalfsen naar kampioensgroep Door de nederlaag van DSVD is Dalfsen zeker van een plek bij de eerste zes en daarmee de kampioensgroep. VOC Amsterdam, Quintus, HandbaL Venlo en VZV waren al zeker. V&L pakte vanavond, ondanks een nederlaag bij VOC, ook een ticket door de nederlaag van DSVD. Bekijk hier de volledige stand.