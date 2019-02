FC Twente Vrouwen loot Heerenveen in beker, PEC Zwolle tegen Excelsior

FC Twente Vrouwen moet het in de kwartfinales van de KNVB Beker opnemen tegen Heerenveen. Die ploeg won vanavond, pas na verlenging, van topklasser Saestum. Twente versloeg eerder SteDoCo al.

PEC Zwolle neemt het bij de laatste acht op tegen Excelsior Barendrecht. De Zwolse ploeg won gisteravond bij Wartburgia uit de topklasse. In de andere kwartfinales neemt Ajax het op tegen Achilles'29 en ADO Den Haag tegen DTS Ede, de enige overgebleven amateurploeg. De topklasser verraste eredivisionist VV Alkmaar vanavond. De duels worden gespeeld op 9 en 10 maart. De exacte data per duel worden later bekend.