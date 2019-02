Deel dit artikel:













Burgemeesterszetel terug in het gemeentehuis in Staphorst Burgemeesterszetel terug in het gemeentehuis (Foto: Foto: gemeente Staphorst)

De burgemeesterszetel heeft ruim een jaar in het museum van Staphorst gestaan, maar is nu terug in het gemeentehuis. De stoel heeft vanaf 1895 als voorzittersstoel gediend. De zetel werd in 2018 overbodig na een nieuwe indeling van de raadzaal. De stoel werd uitgeleend aan het museum.

In deze stoel hebben veertien burgemeesters hun werk gedaan. Veel bruidsparen in de gemeente hebben op of bij de stoel trouwfoto's laten maken. De historische stoel is geplaatst in de hal naast de openslaande deuren van de trouwzaal.