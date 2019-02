PvdA’er Annemieke Wissink door naar finale Groenste Politicus 2018

PvdA-Statenlid Annemieke Wissink maakt kans op de titel Groenste Politicus van 2018. Wissink is doorgedrongen tot de finale van deze landelijke verkiezing, die wordt georganiseerd door Natuurmonumenten.

Het Statenlid is één van de drie finalisten. “Ik ben blij om in de finale te staan. We zitten natuurlijk ook midden in de campagne richting de verkiezingen in maart. Dan is het juist een mooie opsteker om zoveel publiekssteun te krijgen.”

Prijs

In een eerder stadium had Wissink nog concurrentie van negen andere politici. Van 28 januari tot 10 februari kon het publiek stemmen op hun favoriete kandidaat. Wissink was de enige uit Overijssel die genoeg publieksstemmen kreeg om een finaleplek te bemachtigen. Het eindoordeel is nu aan de vakjury. Op 10 maart maakt de jury de winnaar bekend in het radioprogramma Vroege Vogels op NPO Radio 1.

Wissink nam het initiatief voor een provinciaal reddingsplan voor bijen en insecten. Ook zette ze zich in voor behoud van het karakteristieke Overijsselse landschap met zijn houtwallen en hagen. Samen met de ChristenUnie lanceerde ze daarnaast een plan om traditionele schaapskuddes in Overijssel te redden, toen die financieel aan de afgrond stonden. Voor de Statenverkiezingen in maart is Wissink lijsttrekker.