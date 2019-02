Deel dit artikel:













Vleesfabriek in Deventer ontruimd vanwege brand Vleesfabriek in Deventer ontruimd na brand (Foto: News United: Jan Willem Klein Horstman)

In de productielijn bij vleesfabriek Bobeldijk Food Group is woensdagochtend brand ontstaan, waarna de fabriek is ontruimd. De tien medewerkers die in het pand waren tijdens de brand moesten het pand verlaten. De brandweer heeft de brand met schuim geblust.

De brandweer rukte met groot materieel uit, omdat vermoed werd dat het dak ook vlam had gevat. Na onderzoek bleek dit niet het geval. Bij de brand is veel rook vrijgekomen, de brandweer heeft de fabriekshal geventileerd. Het is onduidelijk hoe de brand kon ontstaan.