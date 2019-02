2500 euro voor beste idee verbetering stadshart Goor

Inwoners die een goed idee hebben om het stadshart van Goor te verbeteren, kunnen dat indienen bij ondernemersvereniging Goor Collectief. Het beste idee wordt beloond met een stadscheque van 2500 euro, beschikbaar gesteld door de provincie Overijssel.

"Het maakt niet uit wat het idee is, als het maar iets is wat zorgt voor reuring in het centrum", vertelt Marriët de Beer van Goor Collectief. "Het is leuk om te horen welke ideeën inwoners en ondernemers hebben en wat zij zouden willen."

De actie maakt onderdeel uit van het zogeheten stadsarrangement. In dit arrangement is al geld gereserveerd voor gevelrenovatie en groenvoorziening. "We zijn vooral op zoek naar andere ideeën. Als het goed bevalt, komt er ook een ronde twee en drie."

De ideeën voor de eerste ronde moeten eind februari binnen zijn bij Goor Collectief. Ook als je buiten Goor woont, mag je een idee insturen.

Ook in andere plaatsen in Overijssel

Naast Goor is het ook in alle andere gemeenten in de provincie mogelijk om initiatieven aan te dragen om de binnensteden te verbeteren. Ook in dat geval levert het 2500 euro op om het idee uit te kunnen voeren.