FC Twente krijgt maand extra van gemeente Enschede voor inleveren van schuldsaneringsplan

FC Twente krijgt van de gemeente Enschede een maand langer de tijd om een goedgekeurd plan voor schuldsanering te presenteren. Eerder kreeg de club daarvoor tot 1 maart de tijd. Dat wordt nu dus 1 april. Voor de club is het plan voor schuldsanering cruciaal. Lukt het FC Twente niet op tijd met zo'n plan te komen, dan kan de gemeente de eerder toegezegde opschorting van rente en aflossing intrekken.

Het gemeentebestuur van Enschede heeft bovendien een statutenwijziging bij FC Twente goedgekeurd. Dat maakt het voor de club mogelijk om een algemeen directeur en een commissaris te benoemen. Die statutenwijziging was onderdeel van het schuldsaneringsplan, maar is daarvan losgekoppeld omdat FC Twente meer tijd nodig heeft, maar de club niet zonder directeur kan.

Voor de toetreding van Frans Weghorst in de Raad van Commissarissen van de club is een statutenwijziging nodig. Weghorst is als 'noaber' ook betrokken geweest bij het reddingsplan van de club.

Ben Knüppe, die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de financiële misstanden bij FC Twente had eerder nog bepaald dat er geen mensen meer in de Raad van Commissarissen (RvC) mochten plaats nemen, die met geld in de club zitten.

Eigen BV

Door een statutenwijziging is de aanstelling van Weghorst in de RvC nu toch mogelijk. Omdat de nieuwe algemeen directeur Paul van der Kraan via zijn eigen BV ingehuurd wil worden door de club, is ook daar een statutenwijziging voor nodig. De KNVB en het gemeentebestuur van Enschede zijn met die wijziging van de statuten akkoord gegaan.

Nu is de beurt aan de raad. De statutenwijziging staat op 4 maart op de agenda.

Voor 1 maart concept

Waarom het langer duurt voor FC Twente met een schuldsaneringsplan komt is niet bekend. "FC Twente heeft meer tijd nodig", is het enige dat een woordvoerder van de gemeente Enschede daarover wil zeggen. "De club moet op 1 maart wel een conceptplan voor schuldsanering inleveren."

Als FC Twente voor 1 maart met een conceptplan komt, kan de gemeenteraad zich daar in maart in verschillende commissievergaderingen over buigen. Op 1 april volgt dan het definitieve besluit in de gemeenteraadsvergadering die dan op de agenda staat.

FC Twente komt later vanmiddag met een reactie.