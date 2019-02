Deel dit artikel:













Ondernemers uit Genemuiden maken zich zorgen over Brexit Brexit in Overijssel (Foto: RTV Oost)

De tapijtindustrie in Genemuiden kijkt vol spanning naar de naderende Brexit. De tapijtindustrie is van oudsher dominant in Genemuiden, Groot-Brittanie is het belangrijkste exportland.