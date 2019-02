"Schrok wel van het nieuws dat Intertoys mogelijk dichtgaat"

Klanten van Intertoys in Nijverdal reageren wisselend op het nieuws dat de winkelketen mogelijk failliet gaat. De winkels van Intertoys mogen voorlopig open blijven, nadat de winkelketen gisteren uitstel van betaling aanvroeg. Het is voor de winkels afwachten wat er nu gaat gebeuren.

"Ik schrok wel, maar je had het kunnen zien aankomen, want andere winkelketens houden het ook niet vol", vertelt een man die op het punt staat Intertoys binnen te lopen in Nijverdal. De winkel in Nijverdal is een van de 23 winkels in Overijssel. De man is op zoek naar technisch LEGO. "Het kopen in een winkel geeft gewoon een gevoelswaarde, die ik niet kan omschrijven."

"We gaan op vakantie en ik had de kinderen beloofd dat ze nog wat mochten uitzoeken, dus we zijn hier niet speciaal wegens het nieuws", vertelt een vrouw die net Intertoys verliet met een speelgoedauto en een spelletje in de hand.

Een andere vrouw vertelt dat Intertoys de enige winkel in het dorp is waar je mooi speelgoed kan kopen. "Als de winkel verdwijnt moet ik naar de stad en anders weet ik het gewoon niet meer waar ik cadeautjes voor de kleine kinderen moet kopen".