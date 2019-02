Nijverdallers worden zwartgemaakt in anonieme brieven: "Dit moet een keer stoppen"

Nijverdal is al tijden in de ban van anonieme brieven. Volgens Swiers is het al jaren aan de gang. Daarom heeft hij nu zijn hart gelucht op Facebook.

"Bij sommigen worden poppetjes met een strop om hun hoofd bezorgd, anderen krijgen doodskistjes. Het gaat van kwaad tot erger en het moet een keer stoppen."

Brief onderweg

Ook Zwiers kreeg dus een brief thuis. Hij was al op de hoogte van de komst van de enveloppe. "Via Facebook kreeg ik allerlei berichten dat de brief onderweg was. Ik heb de enveloppe voorzichtig opengemaakt. Ik stond perplex toen ik het las."

Zwiers heeft bij de politie aangifte gedaan, maar tot op heden is er nog niets gebeurd. "Mijn naam staat erin, ik wil weten wie de dader is. Ik hoor maar niets van de politie, zo jammer."

Politie

Politiewoordvoerder Anne Coenen laat weten dat zij niets over de zaak kan zeggen omdat het een lopend onderzoek betreft "we nemen het zeer serieus. Er is forensisch onderzoek gaande."