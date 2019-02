Hengelo waarschuwt voor rioolreinigingsbedrijf: "Wij doen geen zaken met ze"

"Pas op voor het bedrijf 'Afvoercheck'", waarschuwt de gemeente Hengelo. Bij meerdere inwoners uit de gemeente hebben medewerkers van het rioleringsbedrijf reinigingsabonnementen proberen te verkopen. "Daarbij wordt blijkbaar de indruk gewekt dat ze met ons samenwerken. Maar dat is absoluut niet het geval", vertelt een woordvoerder van Hengelo.

Medewerkers van het bedrijf proberen aan huiseigenaren een schoonmaakabonnement te slijten. Hoe ze het doen weet de gemeente niet, maar in het verkoopgesprek zou de indruk worden gewekt dat Afvoercheck met de gemeente samenwerkt.

Meldingen bij gemeente

Meerdere inwoners hebben zich de afgelopen dagen bij de gemeente gemeld met de vraag of het bedrijf namens Hengelo werkt. "We hebben nog geen idee sinds wanneer dit speelt, hoe vaak mensen zijn benaderd en in welke wijken. Tot nu toe komen de klachten alleen uit de wijk Veldwijk", legt de woordvoerder uit.

"Het enige wat wij betreft riolering doen, is een periodieke controle", vervolgt hij. "Dat is alleen de riolering waar de gemeente verantwoordelijk voor is."

'Duidelijk gecommuniceerd'

"Wij werken inderdaad niet samen met gemeenten of andere overheden", laat Afvoercheck weten. "Dat communiceren we dan ook duidelijk op Facebook, Twitter en in onze folders."

Hoe het kan dat inwoners dan toch die indruk hebben gekregen, is volgens het bedrijf onduidelijk. "Morgenochtend gaan we met de verkopers in gesprek om te achterhalen hoe het gesprek is gegaan. We kijken dan ook direct hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen."

Hof van Twente

In 2017 kwam het bedrijf ook al in het nieuws. Toen stelde ze ook in opdracht van de gemeente Hof van Twente lidmaatschappen aan de man te krijgen.