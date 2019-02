Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











PVV Overijssel wil onderzoek naar luchtvrachtvervoer vanaf Airport Twente Airbus zet landing in Airport Twente (Foto: News United / Dennis Bakker)

De PVV in Overijssel wil dat Twente Airport wordt gebruikt voor luchtvrachtvervoer. De partij heeft daar zowel landelijk als in de provincie vragen over gesteld. De partij wil dat de optie wordt onderzocht.

"De PVV wil al lange tijd de logistieke sector, en daarmee onze economie, beter aansluiten op de wereldeconomie", zegt PVV-fractievoorzitter Erik Veltmeijer. "Luchtvrachtverkeer op Twente Airport zorgt hiervoor. De minister stelt nu haar luchtvaartnota op. Dit is het moment om Twente Airport op de kaart te zetten." De vraag of Twente Airport kan worden ingezet voor luchtvrachtverkeer komt van het bedrijfsleven zelf, stelt de partij. Schiphol heeft hiervoor een capaciteitsprobleem, waardoor er gekeken moet worden naar alternatieven. De PVV is al jaren voorstander van een volwaardige luchthaven in Twente. "In tegenstelling tot de luchtfietserij van TechBase Twente of het debacle van Lithium Werks, levert luchtvrachtvervoer wel echte banen op. Dit is het moment om deze banen te pakken. Kansen wachten namelijk niet, die gaan voorbij", waarschuwt Veltmeijer. Als Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de PVV geen concrete stappen onderneemt, komt de partij tijdens de Provinciale Statenvergadering van 27 februari met een motie om actie af te dwingen. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33