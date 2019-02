Nieuwe sporthal Losser valt ruim miljoen euro duurder uit dan verwacht

De nieuw te bouwen sporthal De Fakkel in Losser valt bijna 1,3 miljoen euro duurder uit dan verwacht. Dat meldt het college van B & W. Om de bouw door te kunnen laten gaan, wordt de gemeenteraad om een extra krediet gevraagd.

Een jaar geleden werden de kosten voor de sporthal geschat op 4,57 miljoen euro. Volgens wethouder Marcel Wildschut worden de extra kosten veroorzaakt door hogere bouwprijzen. "Bovendien investeren we nu ook nog in 350 extra zonnepanelen (in totaal komen er 600 op het dak te liggen), zodat we op termijn geld besparen op energie. Het wordt een all electric sportgebouw zonder gasaansluiting."

Hogere exploitatiekosten

De nieuwe sporthal komt er, omdat de oude niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. De jaarlijkse exploitatiekosten voor de hal worden circa 12.000 euro hoger dan bij de oude De Fakkel.

Augustus 2020 klaar

Op dinsdag 26 februari wordt het collegevoorstel besproken in een commissievergadering. Op 12 maart beslist de gemeenteraad over het voorstel om een extra krediet van 1,3 miljoen euro beschikbaar te stellen. Mocht het plan worden goedgekeurd, dan wordt de oude sporthal in het najaar gesloopt. De nieuwe sporthal moet in augustus 2020 klaar zijn.