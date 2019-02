Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brandweer sloopt gevelbekleding bij blussen woningbrand in Almelo Brand in de woning in Almelo ontstond op de eerste verdieping (Foto: Hof van Twente fotografie)

In een woning in de straat Marquette in Almelo is begin van de middag brand uitgebroken in de gevelbekleding. De brand brak waarschijnlijk uit tijdens werkzaamheden aan het dak. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle.

De brandweer zette meerdere voertuigen in. Brandweermannen hebben een deel van de buitenmuur gesloopt om bij het vuur te kunnen komen. Er is niemand gewond geraakt. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33