Expeditie Oost: Gorenaar bouwt unieke replica van noodzender

De geschiedenis herleeft! 66 jaar na de watersnoodramp in Zeeland heeft Gorenaar Jan Poortman eigenhandig een replica-zender in elkaar geknutseld, die tijdens de ramp van 1953 gebruikt werd. Het kostte hem bloed, zweet en tranen maar uiteindelijk lukte het. Afgelopen weekend werd het apparaat getest en werd er een heuse verbinding gerealiseerd tussen Goor en het Watersnoodmuseum in het Zeeuwse Ouwerkerk

Oude fles

Jan Poortman: "Door de overstromingen raakten destijds velen geïsoleerd van de bewoonde wereld. Ook Zierikzee raakte onder water en een zekere Peter Hossfelt vluchtte naar hoger gelegen delen van de stad, waar ook de radiozaak van zijn werkgever stond. Daar knutselde hij van allerlei onderdelen (onder andere een oude fles) een zender in elkaar waarmee hij contact legde met Den Haag".

Brand

De afgelopen maanden is Jan druk in de weer geweest om die noodzender na te bouwen, maar dat bleek nog niet zo makkelijk. "Het ding is zelfs een keer in brand gevlogen." Toch lukte het hem uiteindelijk om de zender aan de praat te krijgen en contact te leggen met Zeeland. "Dat was wel een heel bijzonder moment, ja."

Passie

Jan Poortman is al vanaf zijn jeugdjaren gepassioneerd bezig met radio. Als amateurzender legde hij contact met mensen van over de hele wereld. Ook restaureerde en repareerde hij oude zenders, die bijvoorbeeld door geallieerden gebruikt werden in de Tweede Wereldoorlog.

Zijn schuurtje staat dan ook vol met allerhande radioapparatuur. "Hier kan ik uren zitten", zegt hij. Af en toe legt hij nog op ouderwetse manier – via een seinsleutel – contact met collega's. "Met alle moderne middelen van tegenwoordig is dit een uitstervende hobby, maar ik zou niet zonder kunnen."