Mis niets van Carnaval in Overijssel met RTV Oost

De voorbereidingen op het Feest der Zotten zijn al weer in volle gang. Vanaf november tot 6 maart wordt er volop carnaval gevierd in Overijssel. RTV Oost zit er bovenop met radio, tv, rtvoost.nl, Facebook, Twitter en Instagram. Nieuws, de presentatie van prinsen, gala’s, de strijd om de mooiste wagens, fotoverslagen van de diverse optochten; het komt allemaal voorbij.

In de weken voorafgaand aan de carnavalsoptochten zijn de wagenbouwcommissies al erg druk met het bouwen van hun praalwagens. Een serieuze zaak aangezien het allemaal draait om de meeste punten tijdens een optocht. Wie bouwt de meest bijzondere combinatie? In Expeditie Oost wordt deze strijd tussen 5 verenigingen aangewakkerd en gevolgd.

Optochten

Behalve de dagelijkse carnavalsnieuwtjes uit de provincie doet RTV Oost ook verslag van een groot aantal optochten. Een greep uit het aanbod:

Vrijdag 22 februari, verlichte optocht Twekkelerveld in Enschede

We trappen af met de verlichte optocht in de wijk Twekkelerveld in Enschede. Ook dit jaar begint de parade met een grote wagen van EKV Krekkelstad met een kanon erop.

19.00 uur live op rtvoost.nl en Facebook

Zondag 24 februari, optocht Albergen

De optocht in Albergen, georganiseerd door de Alberger Bökke, belooft dit jaar in de boeken te gaan als de grootste optocht in Albergen ooit.

12.00 uur, live op rtvoost.nl en Facebook.

Zaterdag en zondag 2 en 3 maart, rondje Salland

We maken een rondje door Salland langs diverse carnavalsfestiviteiten. Zo nemen we onder meer een kijkje bij de wagenbouwcommissies die zich voorbereiden op de optocht in Raalte. Gedurende dit weekend doen we verslag op Radio Oost, rtvoost.nl en Facebook.

Zondag 3 maart, Nog Efkes

In 'Nog Efkes' besteedt presentatrice Esther Rikken uitgebreid aandacht aan het laatste carnavalsnieuws uit de provincie. Van gala’s, wagenbouwers en opmerkelijke carnavalsvierders in Tubbergen tot aan Zwolle en van Boskamp tot De Lutte. Ook hier komt de strijd tussen de wagenbouwers naar voren.

Zondag 3 maart, carnavalsoptocht in Oldenzaal

De Grote Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal is met ruim 100.000 bezoekers de grootste optocht in onze provincie.

12.40 uur, live op TV Oost, Radio Oost en rtvoost.nl. Samenvatting op TV Oost om 18.25 uur en de volgende ochtend om 12.00 uur.



Maandag 4 maart, diverse evenementen in de provincie

We maken een rondje door de provincie langs de diverse carnavalsfestiviteiten op Rosenmontag. Gedurende de dag doen we verslag op Radio Oost, rtvoost.nl en Facebook.



Dinsdag 5 maart, verlichte optocht Lemelerveld

De laatste optocht die we uitzenden is de verlichte optocht in Lemelerveld. Het Sprokkeldorp wordt donker en verlicht door de wagens in de optocht.

19.00 uur, live op rtvoost.nl en Facebook



Online

Naast deze optochten is er bij RTV Oost nog veel meer te zien, te horen en te lezen over het carnavalsgebeuren in Overijssel. Van fotoverslagen tot video- en radioreportages op onze social media en online.

Kijk voor uitgebreid overzicht van alle carnavalsactiviteiten in Overijssel op overuit.nl

Volg al het Overijsselse carnavalsnieuws via Expeditie Oost, elke avond om 17.20 uur bij TV Oost, op rtvoost.nl/carnaval, Facebook.com/carnavaloverijssel, Twitter @rtvoostcarnaval en instagram.com/rtvoostcarnaval. Agendaberichten voorzien van foto kunnen worden gemaild naar carnaval@rtvoost.nl.