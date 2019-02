Gevonden grafkelder in Grote Kerk behoort toe aan oeradel van Zwolle

"We hebben van de week een klein doorkijkje gemaakt in de rode bakstenen grafkelder. Daardoor weten we dat er meerdere personen in begraven zijn. Botten zie je niet liggen, maar we kunnen het herleiden aan de houten restanten van de kisten waarin de personen begraven zijn. In verband met de conservering hebben we het doorkijkje in de kelder inmiddels alweer dicht gemaakt", zegt Klomp.

Interessante historische ontdekking

De vondst is in archeologisch opzicht interessant. "In het grafregister wordt melding gemaakt van de aanwezigheid van een grafkelder, maar we wisten tot voor kort niet waar deze zich in de kerk bevond. De vondst in het middenschip van de Grote- of Sint Michaëlskerk heeft in dat opzicht de historische speurtocht opgehelderd", zegt de stadsarcheoloog.

Een grafkelder is doorgaans een kelder onder een paleis of kerk of een speciaal daartoe bestemd kapelletje of monument op een begraafplaats. Soms bevindt de kelder zich onder een hardstenen plaat, die moet worden weggetakeld alvorens de kelder toegankelijk is.

De ontdekte Zwolse grafkelder is alleen toegankelijk als het het bovenste deel wordt opgelicht om de kisten te plaatsen. Grafkelders zijn meestal bedoeld voor leden van vooraanstaande of rijke families.

In de Zwolse grafkelder ligt vrijwel zeker het echtpaar Schaap begraven met een aantal van hun nazaten. Reinier Schaap behoorde tot de oeradel van Zwolle. Hij was getrouwd met Adriana van Renesse.

Hij was eigenaar van huis Windesheim dat hij omstreeks 1600 heeft laten bouwen. Het Huis Windesheim is een voormalige havezate en buitenplaats in de Overijsselse plaats Windesheim, dat vernoemd is naar het naastgelegen klooster.

Ook zijn vrouw en kinderen liggen waarschijnlijk in de grafkelder begraven. Zijn vrouw Adriana van Renesse was op haar beurt de eigenaresse van het landgoed Eerde bij Ommen.

Op dit moment worden de registers en archieven van de kerk en de gemeente Zwolle doorgespit om precies te achterhalen welke familieleden en personen er nog meer begraven liggen.

Nieuwe betonnen vloer

Erg veel tijd om historisch onderzoek naar de grafkelder zelf te doen is er niet. Vanaf morgen wordt er namelijk begonnen met de aanleg van de nieuwe betonnen vloer in de Grote Kerk. De nieuwe vloer maakt het historische kerkgebouw onder meer geschikt voor de organisatie van grote concerten en evenementen.

"Die nieuwe betonnen vloer komt over de gevonden grafkelder heen", zegt Klomp. "Maar we zorgen er wel voor dat de vloer dusdanig aangelegd wordt dat de grafkelder in tact blijft. We overwegen om in de nieuwe vloer op termijn een speciale plaquette te plaatsen met daarop de namen van de mensen die in de grafkelder begraven zijn."