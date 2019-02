Deel dit artikel:













Automobilist rijdt winkel binnen op Eskerplein in Almelo De auto reed een winkel binnen op het Eskerplein in Almelo (Foto: News United / Bert Kamp)

Een automobilist is vanmiddag een winkel binnengereden op het Eskerplein in Almelo. De schade aan de pui is groot.

De bestuurder van de auto raakte niet gewond. Ook in de winkel zelf raakte niemand gewond. De brandweer heeft de omgeving afgezet.