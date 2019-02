Einde seizoen voor FC Twente-middenvelder Hölscher

FC Twente-middenvelder Tim Hölscher komt dit seizoen niet meer in actie. De Duitser kampt met een liesblessure, waar hij volgende week aan wordt geopereerd.

Door die operatie zal Hölscher de komende weken niet inzetbaar zijn. "Het is flink balen als je er zo lang uit bent", vertelt Hölscher.

"Voor de winterstop had ik last van mijn buik en na de winterstop werd het niet beter. Daarom is besloten om mij verder te laten onderzoeken. Als je je wedstrijden niet pijnvrij kunt spelen en daardoor niet de prestatie kunt leveren, die je wilt leveren dan is dat heel frustrerend."

Hölscher kwam dit seizoen tot achttien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Hierin scoorde hij één keer.