Ten Have en Baysoy vertrekken bij Excelsior'31

Pim ten Have en Simon Baysoy vertrekken na dit seizoen bij Excelsior'31. Daar tegenover staat het langere verblijf van Yilber Haverslag bij de hoofdklasser uit Rijssen. Aanvaller Haverslag (20) heeft zijn contract met één seizoen verlengd.

Centrale verdediger Ten Have (22) speelt sinds afgelopen zomer bij Excelsior. Hij kwam over van PEC Zwolle. In Rijssen is Ten Have basisspeler, maar vanwege zijn studie verhuist hij naar Groningen. Daarom vertrekt hij bij Excelsior.

Met Baysoy heeft de club geen overeenstemming kunnen bereiken over een nieuw contract. De 26-jarige linksback is bezig aan zijn vierde seizoen in het eerste elftal, nadat hij tussendoor ook speelde voor DOS'37 uit Vriezenveen.