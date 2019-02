Ex moet de cel in voor Enschedese Voogdijmoord, vrijgesproken Belg is zoek

De vrouw die in hoger beroep is veroordeeld tot dertien jaar cel voor het medeplegen van de moord op Enschedeër Mustafa Kanat, wordt op korte termijn aangehouden en naar een gevangenis gebracht. Dat heeft het gerechtshof vandaag bepaald.

De vrouw, Ellen G., is de ex van het slachtoffer. Haar advocaat had bezwaar gemaakt tegen de gevangenneming, omdat er cassatie is ingesteld bij de Hoge Raad tegen haar veroordeling. Hij wilde de beslissing van de hogere rechters afwachten, voordat ze zou worden vastgezet.

De jonge vrouw werd vorige maand door het gerechtshof veroordeeld, nadat ze eerder bij de rechtbank nog was vrijgesproken. Volgens het gerechtshof was de Ellen de initiator van het plan om Kanat te vermoorden.

Hij werd september 2014 voor zijn flat aan de Fazantstraat doodgestoken. Ellens toenmalige vriend Mike heeft dat gedaan. Hij heeft twaalf jaar cel gekregen.

Voogdijmoord

Mustafa's ex was boos over een eerdere uitspraak van de rechtbank over de voogdij over hun dochter. Ellen was samen met hun dochtertje verhuisd naar Bergen op Zoom, maar moest van de rechter terug verhuizen naar Enschede zodat Mustafa zijn dochtertje vaker kon zien.

Zij was daar zo boos over dat ze Mustafa meerdere malen dood wenste. De zaak heeft daarom de naam 'Voogdijmoord' gekregen.

Klusje

Haar toenmalige Belgische vriend Mike heeft de moord daadwerkelijk uitgevoerd. Hij heeft samen met Ellen messen gekocht, evenals maskers en kleding die op de fatale avond werd gedragen. Daarnaast is Mike samen met Ellen naar Enschede gereden om te kijken waar Mustafa woonde en hoe hij binnen moest komen.

Glen

Mike heeft vervolgens meerdere kennissen gevraagd om 'iemand een lesje te leren'. Kennis Glen, ook een Belg, heeft zich daar uiteindelijk voor gemeld. Hij was op de avond van de moord wel mee naar Enschede, maar wist volgens het gerechtshof niet dat Mike een moord wilde gaan plegen. "Dat kon net zo goed om een bedreiging gaan."

Zoek

Glen is vrijgesproken, hij heeft vier jaar onterecht vastgezeten. Zijn familie zoekt hem momenteel. Hij heeft na zijn vrijlating geen contact met hen opgenomen. Ze maken zich erg veel zorgen over hem.

De advocaat van Glen kan niks tegen RTV Oost zeggen over de verblijfplaats van hem. "Dat zijn familie hem niet kan vinden, betekent niet dat hij onvindbaar is." Ondertussen wordt er een verzoek om schadevergoeding voorbereid, voor de jaren dat hij vast heeft gezeten. In zijn geval kan dat meer dan 100.000 euro zijn.