Theatervoorstelling Gandhi gaat om gezondheidsredenen niet door

Theatervoorstelling Gandhi is gecanceld. Dit geldt voor de première van aanstaande zaterdag en zondag in het Zwolse theater Odeon, maar ook voor alle andere voorstellingen. Reden is de gezondheid van hoofdrolspeler en artistiek leider van Gnaffel, Elout Hol uit Zwolle. Hij moet op korte termijn geopereerd worden. Zijn rol is onvervangbaar tijdens deze voorstelling.

Hol is oprichter, poppenspeler en artistiek leider van Theater Gnaffel dat al ruim dertig jaar bestaat. Het theatergezelschap viel al meerdere keren in de prijzen. In 2013 ontving Elout Hol De Gouden Krekel, de belangrijkste prijs voor jeugdtheater. De jury prees Hol vanwege zijn fenomenale techniek.



Ghandi

De dertienjarige Charlie sluit zich op in haar kamer. Ze heeft genoeg van het geschreeuw en gescheld van haar ouders die op het punt van scheiden staan. Ze zijn zo druk met ruziemaken dat ze Charlie niet meer horen. Hun gezichten staan wel in luisterstand maar hun oren staan uit. Hoe kan ze de ruzies in vredesnaam stoppen?

Dan verschijnt haar grote idool Gandhi; dé Indiase held in geweldloos verzet. Samen smeden ze een plan. Charlie start een hongerstaking Pas als haar ouders beloven bij elkaar te blijven en echt naar haar te luisteren, zal ze opgeven.



Vervanging

Aankomend weekend wordt de première van Gnaffel’s Gandhi vervangen door een preview van ‘Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt’. Deze voorstelling gaat komend najaar in première. Deze voorstelling is om 14:00 uur te zien in de Schouwburg Odeon.