Bowlingteam uit Enschede maakt zich op voor de Special Olympics

Jesper, Willem en Pascal kunnen bijna niet wachten. Zij zijn namelijk uitgekozen om het Nederlands bowlingteam te vertegenwoordigen op de Special Olympics in maart.

Over een maand is het zo ver: dan vliegen Willem, Jesper en Pascal met hun begeleiders naar Abu Dhabi waar de Special Olympics worden gehouden. Samen met 62 andere mensen zullen zij Nederland vertegenwoordigen op het sportevenement.

Droom die uitkomt

Voor de jongens is het een droom die uitkomt. "Toen ik hoorde dat we werden uitgekozen, was ik heel blij", vertelt Jesper trots. "Ik had nooit gedacht dat ik mee zou doen aan de Special Olympics."

De Special Olympics is een wereldwijd sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Ruim 7.000 atleten uit 170 landen doen mee aan het evenement.

Amerika is de concurrent

Hoewel de gedachte van de wedstrijd is: meedoen is belangrijker dan winnen, gaan de jongens hun uiterste best doen om met wat medailles naar huis terug te keren. Maar de concurrentie is groot. Vooral de Amerikanen zijn een geduchte tegenstander. "Ik heb een filmpje op Youtube gezien waarin de Amerikanen wel tien of elf strikes achter elkaar gooien. Nou, dat evenaar ik nog net niet", vertelt Jesper eerlijk.

Op 7 maart zullen de jongens samen de rest van Team NL op het vliegtuig stappen. Het sportevenement zelf vindt plaats van 14 tot en met 21 maart.