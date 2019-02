Honderden zieken bomen in Steenwijkerland moeten worden gekapt

In de gemeente Steenwijkerland moeten bijna vijfhonderd essen worden gekapt, omdat ze essentaksterfte hebben. Er worden nieuwe bomen geplant, maar dat zullen geen essen zijn.

In totaal staan er zevenduizend essen in de gemeente. Een kwart daarvan hebben de verschijnselen van de ziekte, 475 zijn zodanig aangetast dat ze moeten worden gekapt. Dat gebeurt vanaf nu tot en met half maart.

De bomen die worden geplant moeten "thuishoren in de gemeente", schrijft de gemeente in een verklaring. Dat zullen bomen zijn als de iep, els, esdoorn, wilg, populier, eik en berk.

Essentaksterfte

De esstentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel in de boom. Volgens Staatsbosbeheer is de ziekte een groeiend probleem in Nederland. Volgens Staatsbosbeheer dreigt de boom helemaal uit het Nederlandse landschap te verdwijnen.

De ziekte verspreidt zich door de lucht. Sporen op geïnfecteerde blaadjes kunnen grote afstanden door de lucht vliegen en gezonde bomen infecteren. Er is nog geen oplossing gevonden om de bomenziekte te bestrijden, maar daar wordt wel onderzoek naar gedaan.