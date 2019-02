Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Enschede houdt rapport over bouwmarkten onterecht geheim Enschede en Almelo mogen de verslagen niet geheim houden (Foto: Getty Images)

Enschede moet meer inzage geven in een rapport over marktruimte voor bouwmarkten in Twente. Dat heeft de Raad van State vandaag besloten.