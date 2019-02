Relatie FC Twente en KNVB hersteld, Frans Weghorst mag lid worden van RvC

FC Twente is op de goede weg. Niet alleen sportief, het belangrijkste bewijs is de herstelde relatie tussen de club en de KNVB. Een direct gevolg van goed gedrag van de club de afgelopen jaren.

De KNVB is akkoord gegaan met de aanstelling van Frans Weghorst als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van FC Twente.

Weghorst is als één van de noabers van FC Twente nauw betrokken bij het reddingsplan van de club. De Algemeen Directeur van Weghorst Avia heeft geïnvesteerd in het reddingsplan van de club.

Rapport Knüppe

Mensen die met geld in de club zitten, mogen niet gelieerd zijn aan de club. Dat was een belangrijke aanbeveling in het rapport Knüppe uit 2016. Ben Knüppe deed uitgebreid onderzoek naar de misstanden binnen de club. "Maar FC Twente heeft de afgelopen twee jaar laten zien dat de club zich normaal kan gedragen", zegt Koen Groenewold, lid van de RvC van de club.

En dus trok FC Twente naar Zeist om aan de KNVB te vragen of de statuten gewijzigd kunnen worden, zodat ook mensen die financieel gelieerd zijn aan de club zitting kunnen nemen in de RvC.

FC Twente heeft de afgelopen twee jaar laten zien dat de club zich normaal kan gedragen. Koen Groenewold, RvC FC Twente

De KNVB onderkende het goede gedrag van FC Twente door akkoord te gaan met de voorgenomen aanstelling van Weghorst. Dat betekent dat een minderheid van de RvC financiële banden met de club mag hebben. Ook het gemeentebestuur van Enschede is akkoord. Het wachten is nog op de gemeenteraad die zich in de raadsvergadering van 4 maart buigt over de statutenwijziging.

Niet vanzelf

De herstelde relatie met de KNVB is voor FC Twente enorm belangrijk. "Wij willen behandeld worden als elke andere betaald voetbal organisatie", legt Groenewold uit. Dat dit niet vanzelf gaat, is gezien het verleden van FC Twente logisch, maar dat zaken ook anders geregeld kunnen worden bij FC Twente hebben de mensen die de laatste twee jaar de scepter zwaaien over de club laten zien.

"Het ging vorig jaar sportief niet goed", zegt Groenewold. "Maar dat zegt niets over hoe we het bedrijfseconomisch of juridisch doen." Natuurlijk, FC Twente degradeerde, maar andere zaken rond de continuïteit van de club zijn wel goed opgepakt door de club. Het resulteerde in erkenning door de KNVB. "Dat goede gedrag is beloond", stelt Groenewold.

Geen Jordania

Het schuldsaneringsplan waar FC Twente de afgelopen maanden aan gewerkt heeft, gaat op 1 maart in concept naar de gemeente Enschede. De naam van Mehrab Jordania komt niet in dat plan voor. Jordania was jaren geleden eigenaar van Vitesse en zijn zoon is eigenaar van FC Den Bosch, de huidige club van Paul van der Kraan, de nieuwe algemeen directeur van FC Twente.

Zonder financiële hulp van de noabers èn een goedgekeurd schuldsaneringsplan, zal FC Twente niet kunnen overleven. Koen Groenewold, RvC FC Twente

Volgens Johan Derksen is Jordania erg druk met de overname van de club. "Onzin" aldus Groenewold. Volgens hem heeft niemand binnen de club met Jordania gesproken. "Het reddingsplan is er op gericht dat wij met de ondernemers van FC Twente (de noabers-red.) en met de ondersteuning van de gemeente en de andere stakeholders FC Twente weer op het rechte pad krijgen."

De gemeenteraad van Enschede buigt zich op 1 april over het schuldsaneringsplan van FC Twente. Een belangrijke datum want FC Twente blijft een club in nood. "FC Twente kan dit seizoen zonder problemen uit voetballen, maar zonder financiële hulp van de noabers èn een goedgekeurd schuldsaneringsplan, zal FC Twente niet kunnen overleven".