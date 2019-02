Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Honderd jaar radio wordt gevierd in het Radiomuseum in Hengelo Verslaggever Oene Loonstra in het radio museum Hengelo (Foto: Foto: RTV Oost)

Precies honderd jaar geleden werd vanuit Den Haag de eerste radio-uitzending gemaakt. Het is dan ook geen toeval dat het vandaag Wereld Radio Dag is. Nog steeds is het medium niet weg te denken uit ons dagelijks leven.

Bij het Radiomuseum in Hengelo is het reden voor een feestje. "Onze collectie bestaat uit honderd radio's", vertelt Jan Pauwel van het museum. "De oudste komt uit 1914." De radio’s zijn door de jaren heen verzameld op onder meer rommelmarkten. Over al zijn exemplaren kan hij wat vertellen.

Kijkend naar de hele collectie heeft hij zeker een favoriet. "De Philips Plano is voor mij wel een pronkstuk. Hij komt uit mijn tijd, de jaren zestig", zegt Jan.

Bezoekers kunnen elke zaterdagmiddag de collectie van het Radiomuseum bewonderen. Vanaf volgende maand is het museum ook open op woensdag. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33