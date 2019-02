Thomas Krol voor het eerst op het ijs als wereldkampioen: "Heb weinig geslapen"

Hij is wat vermoeid na drie volle dagen in de spotlights. Na zijn wereldtitel vloog Thomas Krol terug naar Nederland om vervolgens na een kwartiertje thuis te zijn geweest alweer aan te schuiven bij Jack van Gelder op Ziggo Sport. De storm begint langzaam te liggen. Iedereen wil wat weten van de nieuwe wereldkampioen schaatsen op de 1500 meter.

"Het went nog steeds niet", zegt de man die met een geweldige tijd van 1.42.58 het goud pakte. Het leverde hem onder meer felicitaties kreeg van het koninklijk huis en Mark Rutte. "Ja het is wel heel bijzonder allemaal. Ik krijg volgens mij ook nog een telegram haha. Ik laat het allemaal lekker gebeuren." Ook bij De Scheg in Deventer wordt er aandacht geschonken aan de gouden race van Krol. "Mooi dat ze daar een poster van me gaan ophangen".

Terugkijken

De 26-jarige Deventenaar heeft zijn gouden race al een paar keer teruggekeken. Natuurlijk zorgt dat bij de eerste keer voor kippenvel, maar het is niet alleen maar hosanna. "Ik wilde graag zien hoe ik het gedaan heb, en dan zie ik toch ook wel weer dingetjes die beter konden. Als je het een paar keer terugziet wordt het alleen ook wel weer gewoon."

Geen suprise

In de media wordt de winnaar van de 1500 meter vooral als verrassend betiteld. Dat zorgt voor wat lichte irritatie bij Krol de die dat onterecht vindt. Een van de eerste vragen die hij van een journalist kreeg was: "Wie had dit nou toch verwacht?" Reden voor de wereldkampioen om uit te leggen dat hij er toch echt al een tijdje staat. "Sorry, maar heb je het schaatsen dan wel gevolgd de laatste twee maanden", vroeg ik die journalist ook.

Unicum

In december won Krol voor het eerst een wereldbekerwedstrijd in Heerenveen, en eerder in Inzell won hij al zilver op de 1000 meter. "Ik had het dus zeker in me om te winnen. Zo'n grote verrassing is het dus niet, maar ik had natuurlijk nog nooit een wereldtitel gewonnen dus in die zin is het wel een unicum ja."

Zaterdag is Thomas Krol te gast in Groot Onderhoud op Radio Oost. Tussen 09:00 en 10:00 uur praat Krol met Daniel Godinho Veiga uitgebreid over zijn titel, zijn toekomstplannen en zijn favoriete muziek.