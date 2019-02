Project 'enkele reis Mars' van Universiteit Twente-alumnus dreigt te mislukken na faillissement

Mars One presenteerde zich in 2012 in een YouTube-video. In 2023 zouden vier mensen van de aarde verhuizen naar Mars, zo was het idee van Lansdorp. Hij zocht samenwerking met de Universiteit Twente om te onderzoeken hoe je op de rode planeet kunt overleven.

Er kwam veel kritiek op het project. Het zou een enkele reis worden naar Mars, een terugkeer naar de aarde zat er niet in. Ook zouden de financiën niet op orde zijn en bleek uit onderzoek dat de eerste Mars-reizigers al na 68 dagen zouden overlijden.

Sollicitant uit Enschede

Voor het project was zo'n zes miljard dollar nodig. Dat wilde Mars One bij elkaar krijgen door een realityshow te maken met de deelnemers en de tv-rechten daarvan over de hele wereld te verkopen. Er meldden zich tienduizenden mensen voor de enkele reis naar Mars. Ook Martijn Kroezen uit Enschede zag de reis naar Mars in 2013 wel zitten. Hij vertelde daar destijds over in EDNED.

Na 2013 hoorde Kroezen niets meer van Mars One over zijn sollicitatie. Zes jaar later is een reis naar Mars voor hem ook een gepasseerd station.

Universiteit Twente

Sebastiaan den Boer van de Universiteit Twente kijkt niet op van het faillissement. Hij is voorzitter van Space Society Twente en zegt dat het project was gedoemd te mislukken.

In 2015 trok de Universiteit Twente de handen af van Mars One. Het plan was te ambitieus en het afbreukrisico voor de UT te groot. Ondanks het faillissement van de venture, verantwoordelijk voor de financiering, wil de Nederlandse stichting Mars One doorgaan met de missie.