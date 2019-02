N307 van Kampen naar de Roggebotsluis wordt aangepakt

De N307 van Kampen naar de Roggebotsluis, net over de grens in Flevoland, wordt aangepakt. Een rotonde die veel vertraging veroorzaakt, wordt weggehaald.

De rotonde die net in Flevoland ligt, is het pijnpunt op het twee kilometer lange stuk van Kampen naar de sluis. Daar komen de N307 en N306 bij elkaar.

Dat veroorzaakt, vooral in de spits, voor vertraging. De oplossing voor dit probleem is dat de rotonde weggaat en dat de N306 met op- en afritten op de N307 wordt aangesloten.

Roggebotsluis

Een ander onderdeel in het plan is dat de Roggebotsluis verdwijnt. Hierdoor wordt de doorgang van het water een stuk breder. Via een brug moet verkeer dan over water gaan. Op deze verbinding hebben het autoverkeer, het landbouw- en bestemmingsverkeer en fietsers elk een eigen rijbaan.

De werkzaamheden moeten in 2020 beginnen en moeten twee jaar later klaar zijn.