Leefstijl van grote groep volwassenen in Losser voor verbetering vatbaar

De leefstijl van een grote groep volwassenen in Losser is voor verbetering vatbaar. Ook voelen veel mensen in Losser zich eenzaam. Dat staat in de kadernota Gezondheidszorg, die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld.

Wethouder Anja Prins zei bij de presentatie van de nota dat het een uitdaging is om de samenleving mee te krijgen. "Wij kunnen wel van alles bedenken, maar de mensen moeten het toch zelf doen. We moeten als gemeente niet met een vingertje gaan wijzen", zegt de wethouder.

Cultuuromslag nodig

Volgens de wethouder is bij sommige groepen mensen een cultuuromslag nodig rondom gezondheid en preventie. "Vooral in het denken en doen over roken, bewegen, voeding, alcohol en stress. Dat vergt een lange adem, een gezamenlijke inzet én het voortzetten van lopende initiatieven."

Bij het samenstellen van de nota is zoveel mogelijk geluisterd naar mensen en instanties in de Losserse samenleving. "We willen als gemeente, samen met diverse partners, een bijdrage leveren aan het realiseren van gezondheidswinst bij inwoners. In het bijzonder bij groepen inwoners die op achterstand staan", aldus de wethouder.

Lid van een vereniging

Positief in Losser is dat negentig procent van de jongeren lid is van een vereniging. "Maar we vergrijzen hier ook sterker dan gemiddeld in Twente. Daar moet je rekening mee houden, ook omdat mensen dan meer en langer met bepaalde ziektes te maken hebben", besluit wethouder Prins.