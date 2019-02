Deel dit artikel:













Verdachte Almeloër (22) schietincident Beckum vrijgelaten Een man van 21 uit Almelo zit nog wel vast (Foto: News United / Dennis Nengerman)

De 22-jarige Almeloër die vorige week werd aangehouden vanwege het schietincident op een bruiloft in Beckum, is vandaag vrijgelaten. De man blijft nog wel verdachte in het onderzoek.