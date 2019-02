Deel dit artikel:













Attero: "Meer voorlichting kan vervuiling PMD-afval tegengaan" Afval in container (Foto: RTV Oost)

Het scheiden van plastic, metaal en drankkarton (PMD) gaat in sommige regio's steeds minder goed. Volgens afvalverwerker Attero uit Wijster, dat het afval voor de gemeenten in Twente recyclet, is de vervuiling van het afval flink toegenomen. "Een aantal jaren geleden was het nog tien procent, nu zitten we op 35 procent", vertelt Robert Corijn van Attero. Meer voorlichting zou volgens Corijn een oplossing kunnen zijn.

In Hellendoorn gaat er campagne gevoerd worden. "Nog meer aandacht voor afval scheiden is altijd goed", meent hij. Zeker nu het steeds vaker gebeurt dat afval in de PMD-zak of -container verdwijnt dat er niet hoort, zoals restafval. Hogere kosten De consequentie van de vervuiling is dat de kosten van afvalverwerking steeds hoger worden. Het PMD afval wordt verwerkt tot kunststofkorrels. "Het residu moeten we verbranden en dat levert extra kosten op. En dat percentage wordt dus steeds hoger." Ook zou een terugkeer naar een doorzichtige afvalzak kunnen helpen. Corijn: "Voor restafval moet je betalen, voor PMD afval niet. Tegenwoordig wordt dat in een mini container opgehaald. Dan is de verleiding groot om je restafval hier in te gooien, omdat je dan niet hoeft te betalen. Met een doorzichtige zak kun je zeggen, we halen het niet op."