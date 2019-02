Angela (19) uit Enschede schreef boek over anorexia: "Ging echt door een hel"

'Anorexia van zonder voeding naar sondevoeding en mijn weg naar herstel', zo luidt de titel van het boek dat de 19-jarige Angela Porceddu schreef over haar ziekte anorexia. Het schrijven van het boek gaf haar de motivatie om door te vechten tegen haar ziekte.

Het boek gaat over de strijd die Angela aanging. Sinds haar vijftiende is ze "gaan rommelen met eten". Twee jaar later was de situatie zo slecht dat ze in het ziekenhuis belandde, omdat ze in levensgevaar verkeerde.

Lange tijd dacht de Enschedese dat de aandoening haar einde zou betekenen. Door haar slechte lichamelijke staat of door zelfmoord. Ze sloot het niet uit. "Al sinds mijn dertiende heb ik gedachten over depressie en zelfmoord. Ik dacht dat als ik minder ging eten, dat ik gelukkiger zou worden. Dat klopte niet."

Behandelingen

Toen Angela in het ziekenhuis lag, kon ze eigenlijk niet meer helder nadenken. "Als je in het ziekenhuis ligt laat je het maar een beetje gebeuren. Je hebt het eigenlijk niet meer door wat er gebeurt, je leeft in een soort bubbel. Pas als je erover terugdenkt is het heftiger."

Angela vindt dat er een verkeerd beeld over anorexia bestaat. Volgens haar bestaat het niet alleen uit 'zeuren' over het lichaamsgewicht en eten, dat is slechts een klein deel. "De hulpverlening heeft daar te weinig kennis over. Alle behandelingen waren alleen maar op het eten gericht. Anorexia gaat over zoveel meer."

Schrijven

Om haarzelf motivatie te geven om niet met de behandelingen te stoppen, besloot ze een boek te schrijven. "Schrijven kan ik veel beter dan praten. Eigenlijk kan ik mijn gevoel beter uiten als ik schrijf. Het boek gaf me motivatie om door te vechten, want ik ging echt door een hel."

Inmiddels gaat het weer iets beter met Angela. "Het eten gaat goed, dat heb ik inmiddels weer opgepakt. Maar de gedachten heb ik nog steeds. Ik ben heel goed in een masker opzetten. Daar hoop ik hulp voor te krijgen."

Vanaf vrijdag is het boek van Angela te koop.