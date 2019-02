Opnieuw extra miljoenen nodig voor bouw filmtheater De Viking in Deventer

Door alle aanpassingen in het oorspronkelijke ontwerp ziet de brandweer extra risico's. Daarom gaat er ook nog 375 duizend euro zitten in extra brandwerende maatregelen.

De gemeente en de aannemer moeten er nog uitkomen wie dit gaat betalen. Er zijn drie mogelijkheden: de rechter doet uitspraak, het project wordt gestopt of de twee partijen komen er samen uit. De gemeente wil dat Hegeman binnen twee weken met een schikkingsvoorstel komt.

Voor het eerst werd het woord 'stoppen' ook door het college als optie genoemd. Maar daar wil de aannemer niet aan denken. "Onze essentie is dat we de bouw afmaken", zegt de aannemer.

Ook ziet de nieuwe directie van het theater problemen. Eerst werd gedacht dat het theater uit kon met 445 duizend euro subsidie per jaar. Nu zegt die nieuwe directie dat de subsidie zeker drie ton hoger moet worden. Het college noemt dat wrang.

Tegenslagen

Het filmtheater kent inmiddels een lange geschiedenis van tegenslagen. De kosten van het theater werden in 2012 geraamd op iets meer dan tien miljoen euro. Dat bedrag liep toen de bouw begonnen was snel op naar zo'n 17 miljoen euro.

Belangrijkste tegenslag in de beginfase van de bouw was de speciale vloer die moest worden aangelegd. Dat was nodig in verband met bijzondere archeologische vondsten in de bodem onder De Viking. Extra kosten: ongeveer 1,5 miljoen euro. En flinke vertraging in het bouwtraject.

De Deventer gemeenteraad rekende in de zomer van 2017 wethouder Hartogh Heijs af op de aanhoudende, onvoorziene kostenstijgingen. Hij moest vertrekken, waarna de raad besloot tot een officieel raadsonderzoek naar het debacle.

Risico's

Daaruit kwam onder meer voort dat de risico's van een groot bouwproject als filmtheater De Viking vooraf onvoldoende in kaart zijn gebracht. Een reeks van aanbevelingen voortkomend uit het raadsonderzoek moet een vergelijkbaar financieel debacle in de toekomst voorkomen.