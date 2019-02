Spoorbomen bij Almelo de Riet meer dan een uur dicht

De spoorbomen bij station Almelo de Riet blijven hebben sinds ongeveer zes uur vanavond dichtgezeten. Er was een storing waardoor de spoorbomen niet meer open konden en de verlichting bleef knipperen.

Automobilisten en fietsers moesten draaien en een andere route kiezen. Een monteur heeft de problemen opgelost.

Het is niet voor het eerst dat die spoorbomen problemen hebben. Afgelopen zomer had de spoorwegovergang zes keer in een week last van een storing.