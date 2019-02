Deel dit artikel:













Derde persoon aangehouden in verband met schietincident op bruiloft in Beckum Politie valt flatgebouw in Almelo binnen (Foto: News United / Jan Willem Klein Horstman)

De politie heeft een derde verdachte opgepakt in verband met de schietpartij op een bruiloft in Beckum op 3 februari. Vermoedelijk was de aanhouding aan de Aletta Jacobsstraat. Daar viel de politie vanavond een woning binnen.

Het gaat om een man van 24 uit Almelo. Vandaag liet de politie nog een Almeloër (22) vrij. Wel blijft hij verdachte. Er zit nog een man van 21 uit Almelo vast. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33 Lees ook: Verdachte Almeloër (22) schietincident Beckum vrijgelaten