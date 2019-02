Praat mee: Ik doe elk jaar iets met Valentijnsdag

Ik doe elk jaar wat met Valentijnsdag

Valentijnsdag: de dag van de liefde! Veel mensen maken deze dag speciaal voor hun geliefde door bijvoorbeeld een bos rozen te halen, een prachtige liefdesbrief te schrijven, romantisch uiteten te gaan of een mooi cadeau te kopen. Ook zijn er veel mensen die deze dag maar onzin en te commercieel vinden. Of je bent gewoon niet zo romantisch aangelegd. Dat kan natuurlijk ook!

Wij zijn benieuwd hoe romantisch Overijssel is! Is Valentijnsdag voor jou een dag als alle andere of ben jij elk jaar al weken van tevoren iets fantastisch voor je partner aan het bedenken? Laat hieronder in de reactie ook vooral weten wat je meest romantische idee ooit was! Wie weet inspireer je vandaag nog wat mensen.

Stem op de stelling hierboven. Reageren mag natuurlijk ook.