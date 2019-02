Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











De ‘Ster van Zwolle’ volg je live bij RTV Oost Maarten van Trijp (Foto: Pro Shots)

De 59ste Craft Ster van Zwolle wordt gehouden op zaterdag 23 februari 2019 en is dan voor de 54ste keer de openingswedstrijd van het wegseizoen in Nederland. TV Oost doet live verslag van de wielerwedstrijd om 15.00 uur en gedurende de dag hoor je live-flitsen in de radioprogramma’s.

Zaterdag 23 februari wordt om 12.00 uur in het centrum van Zwolle vanaf het Grote Kerkplein gestart. Afhankelijk van het tempo zal rond 16.15 uur de finish zijn op de Ceintuurbaan, ter hoogte van Isala-kliniek. De Ster van Zwolle werd vorig jaar gewonnen door de 25-jarige Noord-Brabander Maarten van Trijp die onlangs een profcontract tekende bij Corendon Circus en dit jaar dus niet meedoet.

In 2018 gingen de TV-beelden van de Craft Ster van Zwolle de hele wereld nog over vanwege de unieke opnamen. Bij een gevoelstemperatuur van ver onder de nul werd er geschaatst op natuurijs bij Lemelerveld en op de uiterwaarden van de IJssel bij Zwolle, tegelijkertijd zag je het wielrennen in de beelden terug.

De ‘Ster van Zwolle’ hoor en zie je zaterdag 23 februari live bij RTV Oost. Het commentaar komt van Paul Schabbink. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33