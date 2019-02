Gedupeerden AproPlus: "Schulden onder bewindvoerder alleen nog maar hoger"

Staatssecretaris Van Ark komt met spoedmaatregelen om te voorkomen dat mensen met schulden nog dieper in de problemen komen. De overheid int geen schulden meer en mensen met problematische schulden krijgen hun toeslagen weer. Dat klinkt voor Lydia Nekkers en Petra Lavender uit Almelo als goed nieuws. Ze zijn door fouten van hun bewindvoerders alleen maar dieper in de schulden gekomen.

"Ik begon met een schuld van 25 duizend euro. Mijn schuld zit nu op 56 duizend euro." In die situatie zit Lydia Nekkers uit Almelo. "Dat komt omdat mijn bewindvoerder niets betaalde."

Lydia heeft inmiddels vier verschillende bewindvoerders versleten. Allemaal deden ze niet hun werk. De laatste bewindvoerder was AproPlus. Daar was ze in eerste instantie nog tevreden mee, "omdat ik weekgeld van ze kreeg". Lydia's vriendin Petra Lavender zit in dezelfde situatie. "Bij AproPlus was er vijfduizend euro van mijn schuld afgelost, maar onder de streep bleef ik dezelfde schuld houden."



De bewindvoerder AproPlus, uit het Achterhoekse Varsseveld, is inmiddels geschorst. Afgelopen dinsdag stond hij voor de rechter, maar kwam niet opdagen. De gedupeerden van de bewindvoerder werden in de rechtbank gehoord.



Verdienmodel

"Er moet veel strengere controle komen op deze malafide praktijken van bewindvoerders. Het wordt hun klaarblijkelijk te makkelijk gemaakt om te frauderen", vind Petra.

Volgens de PvdA in Almelo liggen de problemen bij het verdienmodel van een bewindvoerder. "Het zijn commerciële bedrijven. Er is geen prikkel om de mensen uit de schulden te krijgen. Mensen blijven langer in de schulden, zodat de bewindvoerder meer kan verdienen", zegt raadslid Jorien Geerdink.

Klachten

Beide dames moesten hun klachten over de bewindvoerder bij de bewindvoerder zelf neerleggen. "We kregen dan als antwoord: 'Mooi verhaal, lekker kort, doen we niets mee'. De slager keurt zijn eigen vlees. Dat werkt niet", zegt Petra.

Volgens Lydia moet er meer controle komen op mensen in de schulden. "Het zal mooi zijn als de rechter samen met de gemeenten gaat samenwerken. Die moeten beter kijken of er al voortgang is geboekt bij mensen die in de schulden zitten." Wethouder Maathuis (VVD) zegt dat hij onderzoekt of er manieren zijn zodat deze mensen geholpen worden om hun financiën zelf kunnen beheren.

Einddatum

Het enige waar de dames op zitten te wachten is een einddatum. Een datum wanneer ze weten dat ze uit de schulden zijn. "Dan kunnen we het verleden achter ons laten en beginnen we met een nieuwe start", besluit Lydia.