Drietal speelsters verlengt contract bij FC Twente Vrouwen

Renate Jansen, Ashleigh Weerden en Naomi Hilhorst hebben hun contract bij FC Twente Vrouwen verlengd. De drie spelen ook volgend jaar voor het team van trainer Tommy Stroot.

Meervoudig international Renate Jansen (28) zegt dat ze het nog erg naar haar zin heeft bij Twente. "De laatste tijd zie ik veel positieve ontwikkelingen. Zoals de betere trainingsfaciliteiten en mogelijkheden, maar ook dat we als FC Twente Vrouwen weer geheel onder de club gaan vallen. Dat voelt goed."

De 19-jarige Ashleigh Weerden was afgelopen zomer actief op het WK onder 20 jaar. Ze is op dit moment bezig aan haar tweede seizoen in Enschede en wil zich graag blijven ontwikkelen. "Zo wil ik bij FC Twente meer doelpunten maken en beslissender worden in wedstrijden. Komende maanden spelen we in de play-offs en daar kijk ik erg naar uit."

De jonge Naomi Hilhorst (17) speelt sinds dit jaar pas in het eerste bij FC Twente Vrouwen. Ze komt uit Goor en speelde in de jeugd voor Twenthe Goor en Excelsior'31. "Ondanks dat ik nog maar zeventien jaar ben loop ik al een tijd mee bij FC Twente Vrouwen. Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin en heb het gevoel dat ik hier verder kan groeien. Ik kom uit de regio en ben supporter van FC Twente, dat ik hier dan speel maakt het voor mij heel bijzonder."