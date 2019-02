Deel dit artikel:













Bestelbus rijdt juwelier in Losser binnen, veel schade aan pand Veel schade in Losser (Foto: News United / Dennis Bakker) Veel schade in Losser (Foto: News United / Dennis Bakker)

Een ramkraak in het centrum van Losser heeft vannacht veel schade veroorzaakt. Een bestelbus is rond drie uur een juwelier in de Sint Maartenstraat binnengereden. De ravage als gevolg van het incident is groot.

Zo is de hele gevel uit het pand gereden. De politie heeft de omgeving na het incident afgezet voor onderzoek, maar van de dader of daders was niets meer te bekennen. Ook de brandweer was vannacht ter plekke om met een warmtebeeldcamera onderzoek te doen. Of er iets is buitgemaakt bij de juwelier, is nog niet duidelijk. Mogelijk komt de bestelbus uit Amsterdam, omdat er een parkeervergunning uit de hoofdstad achter de ruit van de bestelbus zit.